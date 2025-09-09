Канада до кінця 2025 року віддасть Україні усі 50 бронетранспортерів ACSV. Вже вісім передано Україні.

Про це заявив міністр національної оборони Канади Девід Макгінті під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

ЗСУ отримають 50 бронетранспортерів ACSV від Канади

На сайті уряду Канади повідомляється, що вісім броньованих бойових машин підтримки (ACSV) вже доставлені до Польщі та зараз прямують на територію України.

Згідно із повідомленням, всі 50 ACSV, які Канада зобов’язалася надати Україні у 2023 році, планують доставити до кінця цього року.

Міністр стверджує, що Канада продовжуватиме співпрацювати з союзниками та партнерами для надання Україні військової допомоги, необхідної для захисту від російської агресії.

Від початку повномасштабного вторгнення Канада надала Україні майже $22 млрд, з яких понад $6,5 млрд спрямовано на військову допомогу.

Водночас Канада долучилася до міжнародних програм підготовки пілотів та обслуговування українських F-16.

У рамках формату Рамштайн Канада бере участь у чотирьох коаліціях – авіаційній, бронетанковій, безпілотній та сфері ІТ.

Бронетранспортери ACSV – характеристики

Броньований автомобіль LAV 6.0 ACSV призначений для транспортування піхоти на полі бою. Завдяки універсальній конструкції його називають машиною-конструктором, адже техніка може виконувати різні завдання.

Бронетранспортер Super Bison отримав посилену захисність завдяки подвійному V-подібному днищу корпусу та спеціальним сидінням, які зменшують наслідки підривів на мінах чи вибухових пристроях.

Рівень захисту ACSV дозволяє витримувати обстріли кулями калібру 14,5 мм з усіх боків та бронебійними снарядами до 30 мм у лобовій проєкції. За потреби можна встановити додаткову модульну броню.

ACSV оснащено новим двигуном потужністю 450 кінських сил і 7-ступеневою автоматичною коробкою передач. Це дає можливість розвивати швидкість до 100 км/год по трасі та до 40 км/год по бездоріжжю. Запас ходу становить 600 км на одній заправці.

Наприкінці серпня під час візиту до Києва прем’єр-міністр Канади Марк Карні підтвердив, що його країна передасть Україні озброєння на понад $1 млрд у вересні 2025 року.

За його словами, ці кошти спрямують на посилення арсеналу озброєння шляхом постачання дронів, боєприпасів і бронетехніки, які надійдуть вже наступного місяця до України.

