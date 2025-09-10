Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк закликала країни НАТО закрити небо над Заходом України.

За її словами, це необхідно зробити для їхньої ж безпеки.

Відповідну заяву опублікували на сайті Верховної Ради.

Кондратюк про закриття неба над Заходом України

Віцеспікерка нагадала, що неодноразово публічно закликала Польщу не лише демонстративно піднімати винищувачі під час російських атак на Україну, а й збивати ракети й дрони, які наближаються до польського кордону.

— Це викликало в політикумі Польщі неоднозначну реакцію. Хтось підтримував, хтось кивав на позицію НАТО, а дехто закликав не втягувати Польщу в не їхню війну, – заявила Кондратюк.

Заступниця голови Верховної Ради України наголосила, що кожним дроном, який безперешкодно проникав на територію Польщі без належної відповіді ППО аби не було ескалації, Росія тестувала оборону країни та здатність НАТО реально відповідати на загрози.

— Росія побачила слабкість реакції, зокрема політичної, на ці інциденти. Ми казали польським колегам, що, побачивши слабкість, Росія неминуче піде на наступний крок. Це її звична тактика, – пояснила віцеспікерка.

Уночі, продовжує Олена Кондратюк, на територію Польщі проникли вже непоодинокі російські дрони.

Унаслідок атаки російських БпЛА було зупинено роботу чотирьох аеропортів, а Збройні сили Польщі заявили про акт агресії та нарешті збили частину дронів.

Олена Кондратюк також порадила польським колегам зайнятись системою цивільної безпеки – перевірити й готувати укриття та нові бомбосховища.

— Сьогодні ж поляки самі відчули, що таке спуститись в укриття під час повітряних тривог. Адже під час атаки уряд Польщі закликав 8,5 млн громадян пройти в укриття, – зазначила вона.

На переконання віцеспікерки, порушення повітряного простору Польщі – ще один тест для сусідів та елемент гібридної війни Росії проти Польщі, ЄС та НАТО.

— Настав час збивати всі російські ракети й дрони, які становлять потенційну загрозу Польщі, забезпечити Україну додатковими засобами ППО та колективно закрити небо бодай над Заходом України, – наголосила Кондратюк.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що щонайменше два російські дрони використали повітряний простір Білорусі для проникнення на територію Польщі.

Крім того, цієї ночі загалом близько двох десятків російських БпЛА могли залетіти до Польщі.

