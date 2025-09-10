Втрати ворога на 10 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 990 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 295-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,091 млн.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 10 вересня 2025 року

особового складу / personnel – близько / about 1 091 000 (+990) осіб / persons

танків / tanks – 11172 (+3) од

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23262 (+1) од

артилерійських систем / artillery systems – 32606 (+29) од

РСЗВ / MLRS – 1483 (+1) од

засоби ППО / anti-aircraft systems – 1217 (+0) од

літаків / aircraft – 422 (+0) од

гелікоптерів / helicopters – 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 57851 (+347)

крилаті ракети / cruise missiles – 3691 (+0)

кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)

підводні човни / submarines – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 61290 (+83)

спеціальна техніка / special equipment – 3964 (+1)

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 295-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.