Втрати ворога на 10 вересня: ліквідовано 990 окупантів та майже три десятки артсистем
Втрати ворога на 10 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 990 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 295-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,091 млн.
- особового складу / personnel – близько / about 1 091 000 (+990) осіб / persons
- танків / tanks – 11172 (+3) од
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23262 (+1) од
- артилерійських систем / artillery systems – 32606 (+29) од
- РСЗВ / MLRS – 1483 (+1) од
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1217 (+0) од
- літаків / aircraft – 422 (+0) од
- гелікоптерів / helicopters – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 57851 (+347)
- крилаті ракети / cruise missiles – 3691 (+0)
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
- підводні човни / submarines – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 61290 (+83)
- спеціальна техніка / special equipment – 3964 (+1)
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 295-ту добу.
Джерело: Генштаб ЗСУ
