За колишню керівницю Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяну Крупу не внесли 20 млн грн застави.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на речницю Вищого антикорупційного суду Олесю Чемерис.

Застава за Тетяну Крупу

9 вересня збіг п’ятиденний термін, упродовж якого за Тетяну Крупу мали внести 20 млн грн застави. Колишня керівниця обласного МСЕК перебуває під вартою вже 11 місяців.

У коментарі Суспільному речниця Спеціалізованої прокуратури (САП) Ольга Постолюк заявила, у САП ухвалять рішення щодо подальших дій після вивчення повного тексту рішення щодо запобіжного заходу й зʼясування всіх обставин.

Заставу за Тетяну Крупу можна внести після закінчення п’ятиденного терміну, доки суд не обере інший запобіжний захід.

Що відомо про справу Тетяни Крупи

Нагадаємо, що 4 жовтня 2024 року на Хмельниччині правоохоронці викрили колишню очільницю обласної МСЕК та її сина на незаконному збагаченні. У Тетяни Крупи лише готівкою знайшли близько $6 млн різною валютою. На той час Крупа входила до депутатської фракції партії Слуга народу.

Згодом Печерський районний суд Києва взяв Тетяну Крупу під варту.

11 квітня 2025 року відкрили кримінальне провадження у Польщі проти Тетяни Крупи. За матеріалами справи, ексочільниця МСЕК Хмельницької області та члени її родини упродовж двох років вивозили гроші до Польщі.

