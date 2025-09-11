За ексголову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу внесли 20 млн грн застави, повідомляє САП.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі прокоментували повідомлення ЗМІ про те, що колишня очільниця Хмельницької обласної МСЕК Тетяна Крупа вийшла на волю із СІЗО, проте призначену судом заставу не внесла.

– Зауважимо, що станом на 11 вересня 2025 року сторона захисту надала Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтверджувальні документи про внесення в повному обсязі застави за колишню голову Хмельницької МСЕК, ексдепутата Хмельницької обласної ради та виконання особою всіх покладених судом процесуальних обовʼязків, – пише САП.

Нагадаємо, що 4 вересня Вищий антикорупційний суд частково змінив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на заставу у розмірі 20 млн грн та поклав на особу відповідні процесуальні обов’язки, у тому числі здати на зберігання до Державної міграційної служби всі свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України, а також носити електронний засіб контролю.

Тетяну Крупу затримали 4 жовтня 2024 року, а наступного дня після обшуків вдома та за місцем роботи їй оголосили підозру у незаконному збагаченні. За даними слідства, голова Хмельницької МСЕК налагодила схему підробки документів для чоловіків, які хотіли уникнути військової служби.

Під час обшуку у неї у кабінеті слідчі виявили $100 тис., медичні документи з ознаками підроблення, а також списки “ухилянтів” із прізвищами та фіктивними діагнозами. А вже вдома у посадовиці вилучили $5 млн 244 тис., 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси, а також документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти.

