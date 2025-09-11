В умовах війни кожен опалювальний сезон в Україні стає справжнім викликом. Це пов’язано з ризиком ударів по критичній інфраструктурі, а також необхідністю ретельної підготовки тепломереж і котелень до холодів, щоб забезпечити безперебійне теплопостачання для населення.

Коли в Україні почнеться опалювальний сезон та про підготовку до нього – читайте на Фактах ICTV.

Яка готовність до опалювального сезону в Україні 2025-2026

5 вересня на Закарпатті відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

Зараз дивляться

У заході взяли участь президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Юлія Свириденко, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а також очільники асоціацій органів місцевого самоврядування, керівники обласних військових адміністрацій та представники місцевих рад.

Під час засідання обговорювалися три ключові питання:

формування бюджету на 2026 рік та визначення основних напрямів фінансування;

підготовка до стабільного проходження опалювального сезону 2025/2026;

соціальний захист, реабілітація та інтеграція в суспільство українців, звільнених із російського полону.

Віцепрем’єр із відновлення України та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба прозвітував про стан підготовки до зими, зазначивши, що готовність у ключових секторах становить 80,3 % та відповідає плановим графікам.

Підготовлено 115 тис. житлових будинків та майже 22 тис. об’єктів соціальної сфери. Усі необхідні роботи планується завершити до початку сезону.

Також запущено програму для 238 прифронтових громад, де проживають 6,6 млн людей. Родини, які опалюють житло самостійно, отримають адресну допомогу, а саме 19 400 грн на дрова та щомісячну компенсацію 100 кВт·год електроенергії.

Він повідомив, що триває процес децентралізації енергетики. Впроваджуються когенераційні установки та блочно-модульні котельні, що підвищить надійність енергомережі. До початку опалювального сезону всі підготовчі роботи буде завершено.

Опалювальний сезон 2025-2026: коли розпочнеться

Питання, коли починається опалювальний сезон в Україні у 2025 році, найбільше хвилює мешканців багатоквартирних будинків.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України № 830 від 21 серпня 2019 року Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії та типових договорів про її надання, опалення включається, коли середньодобова температура зовнішнього повітря протягом трьох днів поспіль становить +8 °C або нижче.

Це правило покликане забезпечити комфортні умови у квартирах, будинках і промислових приміщеннях, адже низька температура потребує додаткового обігріву.

Точна дата початку опалювального сезону залежить від погодних умов. Зазвичай він стартує 15 жовтня, але регіони з різним кліматом можуть починати обігрів трохи раніше чи пізніше. У разі теплої осені увімкнення опалення може бути відкладене.

Читайте також Тарифи на газ, електроенергію та опалення можуть зрости – прогноз НБУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.