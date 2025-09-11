Україна спільно з ЄС та США провела міжнародну спецоперацію, завдяки якій вдалося знешкодити хакерське угруповання, що тероризувало ІТ-світ із 2018 року.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Тероризували ІТ-світ на мільйони доларів: як ловили хакерів

Зазначається, що хакери атакували мережі провідних світових компаній за допомогою програм-вимагачів.

Офіс генпрокуратури уточнив, що одному з лідерів групи повідомлено про підозру заочно, його оголосили в міжнародний розшук, встановивши винагороду до $10 млн за інформацію про його місцеперебування.

Розслідування встановило, що підозрювані з 2018 року атакували сервери компаній Франції, Норвегії, Німеччини, Нідерландів, Канади та США. Всього вони зашифрували понад 1 тис. серверів і завдали збитків на понад 3 млрд грн.

Досудове розслідування щодо одного з найактивніших учасників групи завершили у серпні 2024 року.

Його обвинувачують у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем, а також – створенні шкідливих програм та вимаганні.

Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Під час розслідування вдалося дізнатись, якою є повна структура угруповання – від розробників шкідливого ПЗ і фахівців зі зламу корпоративних систем і до осіб, які займалися легалізацією незаконних прибутків хакерів.

Також вдалося виявити, що для атак використовували такі програми-вимагачі, як LockerGoga, MegaCortex, HIVE та Dharma.

Офіс генпрокуратури зазначає, що зловмисники блокували доступ до серверів і вимагали викуп у криптовалюті.

В межах цього розслідування кількох учасників злочинного угруповання заарештували в Україні.

Частина з них вже постали перед судом.

Іноземця, який перебував у міжнародному розшуку, переправили до США.

Джерело : Офіс генпрокурора

