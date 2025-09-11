У Непалі, де з 8 вересня відбуваються мітинги проти тамтешньої влади, міністри країни, намагаючись врятуватися від розгніваного натовпу, хапаються за троси вертольота.

У Непалі міністри евакуюються, хапаючись за троси вертольота

Для евакуації чиновників у безпечне місце із охопленого протестами Непалу були задіяні армійські вертольоти. У соціальних мережах широко розійшлося відео, на якому рятувальний кошик із міністрами на тлі клубів диму пролітає над готелем в Катманду.

На кадрах із охопленого заворушеннями Непалу видно, як міністри уряду та їхні родини тримаються за троси армійського вертольота, коли їх евакуювали від розлюченого натовпу.

Люди кричали, коли вертоліт продовжував відлітати.

Після того як на вулицях Непалу розпочалися запеклі протести, в інтернеті з’явилося кілька відеороликів. На одному з них видно, як протестувальники переслідують міністра фінансів Бішну Пауделя вулицею і штовхають його ногами.

Вони протестують проти рішення влади заблокувати більшість соціальних мереж, зокрема Facebook, Instagram X, YouTube, WhatsApp та WeChat.

