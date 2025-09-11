Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 11 вересня: ліквідовано 890 окупантів та понад два десятки артсистем
Втрати ворога на 11 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 890 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 296-ту добу повномасштабної війни перевищили 1 091 890 осіб.
Втрати ворога на 11 вересня 2025 року
- особового складу – близько 1 091 890 (+890);
- танків – 11 176 (+4);
- бойових броньованих машин – 23 264 (+2);
- артилерійських систем – 32 628 (+22);
- реактивних систем залпового вогню – 1 483;
- засобів протиповітряної оборони – 1 217;
- літаків – 422;
- гелікоптерів – 341;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 58 194 (+343);
- крилатих ракет – 3 718 (+27);
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 61 339 (+49);
- спеціальної техніки – 3 964.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 296-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
