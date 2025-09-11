Втрати ворога на 11 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 890 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 296-ту добу повномасштабної війни перевищили 1 091 890 осіб.

Втрати ворога на 11 вересня 2025 року

  • особового складу – близько 1 091 890 (+890);
  • танків – 11 176 (+4);
  • бойових броньованих машин – 23 264 (+2);
  • артилерійських систем – 32 628 (+22);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 483;
  • засобів протиповітряної оборони – 1 217;
  • літаків – 422;
  • гелікоптерів – 341;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 58 194 (+343);
  • крилатих ракет  – 3 718 (+27);
  • кораблів (катерів) – 28;
  • підводних човнів  – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 61 339 (+49);
  • спеціальної техніки – 3 964.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 296-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

