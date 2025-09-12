Дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб РФ— порт Приморськ, внаслідок чого було призупинено відвантаження нафти.

Дрони СБУ уразили російський порт Приморськ 12 вересня

Цієї ночі безпілотники Служби безпеки України вразили найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі, який є кінцевим пунктом Балтійської трубопровідної системи, повідомили Фактам ICTV джерела в СБУ.

– Приморськ — це ключовий хаб для завантаження “тіньового флоту”, з допомогою якого РФ обходить міжнародні санкції та продає нафту на зовнішніх ринках. Через порт щороку проходить близько 60 млн тонн нафти, що приносить Росії приблизно $15 млрд, – зауважують джерела.

Внаслідок успішної атаки безпілотників СБУ на одному із суден у порту та на насосній станції спалахнули пожежі, відвантаження нафти призупинено. Від припинення експорту орієнтовні щоденні втрати бюджету РФ можуть становити до $41 млн.

Також силами СБУ було уражено низку нафтоперекачувальних станцій РФ – НПС-3, НПС Андреаполь та НПС-7. Вони є ключовими елементами магістральної трубопровідної системи, що забезпечує постачання сирої нафти до порту-терміналу Усть-Луга.

– СБУ першою почала системно вводити так звані дронові санкції проти російської нафтової галузі. Вони перекривають потік нафтодоларів у бюджет агресора. А оскільки економіка РФ тримається на нафті — кожна така “бавовна” б’є по їхній здатності воювати проти нашої держави. Ці санкції триватимуть доти, доки в Україні не настане справедливий мир, — зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, що вранці 12 вересня у Ленінградській області РФ заявили про масовану атаку дронів в ніч на 12 вересня, внаслідок якої в порту Приморська горіло судно.

