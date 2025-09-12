Основна мета операції НАТО Східний вартовий – це захист території країн-членів блоку. Разом із тим альянс продовжує переймати досвід України у збиванні повітряних цілей.

Про це на брифінгу повідомив верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.

Інтеграція ППО України й НАТО

Так, генерала Алексуса Гринкевича запитали, чи існує конкуренція між потребами України та потребами самих союзників, чи не настав час просто повністю інтегруватися з Україною для боротьби з одним і тим самим ворогом.

Генерал відповів, що операція Східний вартовий насамперед має на меті захист території блоку.

– І наразі я не бачу конфлікту між підтримкою, яку окремі країни надають Україні, і тим, що вони пропонують зробити для цих зусиль, – сказав Гринкевич.

Алексус Гринкевич позитивно оцінив досвід України та ініціативу Євросоюзу щодо розбудови “стіни проти дронів”. Це цілком відповідає задумам НАТО щодо зміцнення сухопутної та повітряної оборони східного флангу.

– Щойно повернувшись із Балтії, де країни інвестують в технології, вивчаючи досвід України щодо того, які датчики і яка зброя, кінетична і некінетична, може бути ефективною. І тому інтеграція цих видів оборони в нашу повсякденну діяльність зі стримування і в наші регіональні плани – це абсолютно точно те, що ми хочемо робити в майбутньому, – наголосив генерал Гринкевич.

За його словами, країнам НАТО є чому повчитися в України.

Верховний головнокомандувач зауважив, що Україна має добре розвинену оборонно-промислову базу, значний досвід роботи з перехоплювачами безпілотників.

– У нас є потужності, у нас є Об’єднаний аналітичний навчально-тренувальний центр у Польщі, який є спільним для НАТО та України, де ми беремо уроки, – додав Алексус Гринкевич.

