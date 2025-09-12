Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна співпрацюватиме з Україною для створення максимально ефективної оборони від російських дронів.

Про це він сказав після засідання Ради національної безпеки Польщі, повідомляє Onet.pl.

Туск про співпрацю з Україною та союзниками

— Ми також будемо співпрацювати з Україною в створенні максимально ефективної протидронової загорожі. У найближчі години ми домовилися про переговори та обмін досвідом, – наголосив прем’єр Польщі.

Туск наголосив, що чув від лідерів Франції, Великої Британії, Швеції та Нідерландів не лише слова підтримки, а й заяви про безпосередню допомогу Польщі.

За його словами, у випадку Франції йдеться про винищувачі Rafale, у Нідерландах говорять про батареї Patriot.

Велика Британія співпрацюватиме з Францією в питанні додаткової протиповітряної оборони для Польщі.

— Ми будемо готові з найсучаснішими антидроновими технологіями й не будемо економити. Ми приймаємо як важливі рекомендації наших військових. Можу вас запевнити, що Польща буде намагатися витрачати гроші на такі системи, які найефективніше реагуватимуть на загрози. Звичайно, гроші не будуть перешкодою, – додав Туск.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Польща готова відправити своїх військових до України для переймання досвіду в протидії дронам.

Нагадаємо, що 10 вересня прем’єр-міністр Польщі повідомив, що в повітряному просторі країни вночі фіксували 19 російських дронів, значна частина з них залетіла з Білорусі.

Чотири БПЛА було збито. Один з дронів упав на житловий будинок у Люблінському воєводстві, пошкодивши приміщення.

Пізніше Варшава скликала термінове засідання уряду, згодом НАТО активувало статтю 4, що передбачає консультації між державами-членами в разі загрози.

