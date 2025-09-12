Головнокомандувач Збройних сил Україн Олександр Сирський здійснив чергову робочу поїздку на Покровський та Добропільський напрямки.

Про це Сирський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Сирський про поїздку на Покровський та Добропільський напрямки

На командному пункті одного з армійських корпусів Сирський зустрівся з командирами для обговорення особливостей оперативної обстановки.

Головком заслухав пропозиції офіцерів на місцях щодо варіантів подальших активних дій з метою розгрому угруповання противника.

За його словами, військові знаходять ефективні шляхи знешкодження підрозділів російської морської піхоти, яку вороже командування перекинуло для продовження наступальних дій у районі Добропілля.

— Воїни Збройних Сил та Національної гвардії України гідно стримують натиск ворога та відновлюють контроль над територією української Донеччини, – зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Сирський віддав необхідні розпорядження щодо забезпечення українських підрозділів боєприпасами, дронами та засобами радіоелектронної боротьби.

Головком також наголосив на важливості максимально ефективного використання наявних ресурсів та збереження особового складу.

Фото: Олександр Сирський

