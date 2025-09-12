Втрати ворога на 12 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 890 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 297-му добу повномасштабної війни сягнули 1 092 780 вбитими і пораненими.

Втрати РФ на 12 вересня 2025

особового складу – близько 1 092 780 (+890) осіб;

танків – 11 177 (+1);

бойових броньованих машин – 23 266 (+2);

артилерійських систем – 32 668 (+40);

РСЗВ – 1 485 (+2);

засобів ППО – 1 217;

літаків – 422;

гелікоптерів – 341;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 58 467 (+273);

крилатих ракет – 3 718;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 61 403 (+64);

спеціальної техніки – 3 964.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 297-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

