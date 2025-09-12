Згідно із доповіддю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Сили оборони України повністю зірвали наступальну операцію російських військ на Суми.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Ставка Зеленського: наступ РФ на Суми

Головком Олександр Сирський під час Ставки доповів президенту щодо ситуації на фронті.

– Станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами, – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, угруповання ворога на Сумському напрямку зазнало значних втрат, а тому втратило можливості для продовження наступу.

Тривають активні бої на Донеччині та Запоріжжі. Президент подякував всім солдатам, сержантам та офіцерам, які виконують бойові завдання на відповідних напрямках і завдають відчутних втрат загарбникам.

Також на Ставці присутні обговорили потреби української армії зброї – вітчизняне виробництво, закупівлі та допомогу від партнерів.

Також на Ставці приділили увагу захисту українського неба – посилення протиповітряної оборони, постачання відповідних систем та ракет до них. Зеленському доповіли про потреби та наявні ресурси для захисту України.

– Визначив конкретні завдання для активізації роботи з партнерами заради більш оперативного постачання, а отже, більш надійного прикриття критичної інфраструктури. Військові, урядовці, дипломати – у всіх власна частина відповідальності, – наголосив очільник держави.

Він зазначив, що Україна має хороші показники у виробництві перехоплювачів, а ще важливо нарощувати підготовку операторів.

Вранці 12 вересня росіяни завдали ракетного удару по селу Битиця Сумського району. Наразі відомо про двох загиблих та п’ятьох поранених жителів села.

