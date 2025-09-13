Укр Рус
Анастасія Гевко, редакторка стрічки
5 хв.

Дощі та грози йтимуть майже весь тиждень: прогноз погоди з 13 по 21 вересня

Погода в Україні на 7 днів: прогноз з 13.09.2025 по 21.09.2025

В Україні прогноз погоди у вересні з 13 по 21 вересня буде мінливим – від короткочасних дощів та гроз він переходитиме до спокійного стану без опадів. 

Про це у коментарі Фактам ICTV розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха.

Якою буде погода на тиждень

За словами синоптикині, вихідні та початок тижня у більшості областей буде без опадів, погоду формуватиме поле високого тиску. 

– І лише у західних областях періодично, скажімо так, то більше, то менше відчуватиметься вплив атмосферного фронту, який місцями зумовлюватиме короткочасний дощ інтенсивністю від невеликого до помірного, – пояснила Наталя Птуха.

Прогноз погоди на вихідні 13-14 вересня

За її словами, 13 вересня вдень очікуються дощі, подекуди з грозою та поривами вітру з південно-східного напрямку 15-18 метрів за секунду. 

– Температура загалом найближчими днями не зазнає значних змін. Нічна та ранкова прохолода вдень майже повсюди буде змінюватися комфортним теплом, – розповіла синоптикиня.

Вона зазначила, що в ніч на 14 вересня очікується близько +8-16°C. При цьому на сході буде дещо прохолодніше, +5-11°C, через вплив антициклону. 

Він спровокує менше хмарності та інтенсивніше вихолодження вночі. 

Денні максимуми 14 вересня будуть комфортними, +18-24°C, а на Закарпатті та Одещині – до +26°C.

Погода у понеділок 15 вересня

Тим часом 15 вересня у західних областях температура очікується дещо нижчою за рахунок більшої хмарності. Без опадів. Температура вночі +8-13°С, на узбережжі морів +12-17°С; вдень +20-25°С, на заході країни +16-21°С. 

Погода на 16-17 вересня

Птуха повідомляє, що середина наступного тижня буде спокійною, збережеться погода без опадів, однак на заході все ще місцями можуть бути короткочасні дощі. 

– Температура поки що істотних змін не зазнає, – сказала синоптик.

Вночі очікується +8-14°С, на узбережжі морів до +17°С; вдень +21-27°С, 17 вересня у західних та більшості північних областей +18-24°С

Погода на 18 вересня

Птуха попередила, що у цей день зміни вже почнуть відчуватися за рахунок зниження температур. На заході продовжаться періодичні дощі, решта територій – все ще без опадів. 

Консультативний прогноз на 19-21 вересня

Синоптикиня розповіла, що наприкінці наступного тижня в Україні, за прогнозом, буде зміна ситуації, налагодження атмосферних фронтів з північного заходу.

– Вони принесуть короткочасні дощі та грози у більшість регіонів України. Але потім, 20-21 вересня, то вже знову може переважати погода без опадів, – повідомила вона.

Температура вночі сягатиме +7-14°С, вдень +16-22°С, на півдні та сході країни +20-27°С; 20-22 вересня в Україні можливе зниження температури на 3-6°С.

