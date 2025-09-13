Карта бойових дій на 13 вересня 2025

В Україні вже 1298 днів триває повномасштабна війна.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 13 вересня 2025

Яка наразі ситуація на фронті та де точаться бої – дивіться на відповідних картах, на Фактах ICTV.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 13 вересня 2025

особового складу – близько 1 093 730 (+950) осіб;

танків – 11 181 (+4);

бойових броньованих машин – 23 267 (+1);

артилерійських систем – 32 707 (+39);

РСЗВ – 1 486 (+1);

засобів ППО – 1 217;

літаків – 422;

гелікоптерів – 341;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 58 825 (+358);

крилатих ракет – 3 718;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 61 512 (+109);

спеціальної техніки – 3 964.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 298-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ISW

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.