Карта бойових дій на 13 вересня 2025 – ситуація на фронті
В Україні вже 1298 днів триває повномасштабна війна.
Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.
Карти бойових дій в Україні на 13 вересня 2025
Яка наразі ситуація на фронті та де точаться бої – дивіться на відповідних картах, на Фактах ICTV.
Втрати РФ на 13 вересня 2025
- особового складу – близько 1 093 730 (+950) осіб;
- танків – 11 181 (+4);
- бойових броньованих машин – 23 267 (+1);
- артилерійських систем – 32 707 (+39);
- РСЗВ – 1 486 (+1);
- засобів ППО – 1 217;
- літаків – 422;
- гелікоптерів – 341;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 58 825 (+358);
- крилатих ракет – 3 718;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 61 512 (+109);
- спеціальної техніки – 3 964.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 298-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: ISW
