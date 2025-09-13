В Україні вже 1298 днів триває повномасштабна війна.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 13 вересня 2025

Яка наразі ситуація на фронті та де точаться бої – дивіться на відповідних картах, на Фактах ICTV.

Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 вересня 2025
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Втрати РФ на 13 вересня 2025

  • особового складу – близько 1 093 730 (+950) осіб;
  • танків – 11 181 (+4);
  • бойових броньованих машин – 23 267 (+1);
  • артилерійських систем – 32 707 (+39);
  • РСЗВ – 1 486 (+1);
  • засобів ППО – 1 217;
  • літаків – 422;
  • гелікоптерів – 341;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 58 825 (+358);
  • крилатих ракет – 3 718;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 61 512 (+109);
  • спеціальної техніки – 3 964.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 298-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Війна в Україні

Джерело: ISW

