Втрати ворога на 13 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 950 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 298-му добу повномасштабної війни сягнули 1 093 730 вбитими і пораненими.

Втрати РФ на 13 вересня 2025

  • особового складу – близько 1 093 730 (+950) осіб;
  • танків – 11 181 (+4);
  • бойових броньованих машин – 23 267 (+1);
  • артилерійських систем – 32 707 (+39);
  • РСЗВ – 1 486 (+1);
  • засобів ППО – 1 217;
  • літаків – 422;
  • гелікоптерів – 341;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 58 825 (+358);
  • крилатих ракет – 3 718;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 61 512 (+109);
  • спеціальної техніки – 3 964.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 298-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

