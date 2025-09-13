Втрати ворога на 13 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 950 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 298-му добу повномасштабної війни сягнули 1 093 730 вбитими і пораненими.

Втрати РФ на 13 вересня 2025

особового складу – близько 1 093 730 (+950) осіб;

танків – 11 181 (+4);

бойових броньованих машин – 23 267 (+1);

артилерійських систем – 32 707 (+39);

РСЗВ – 1 486 (+1);

засобів ППО – 1 217;

літаків – 422;

гелікоптерів – 341;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 58 825 (+358);

крилатих ракет – 3 718;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 61 512 (+109);

спеціальної техніки – 3 964.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 298-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

