Зеленський надав Центру Довженка статус національного: що відомо

Державному підприємству Національний центр Олександра Довженка надано статусу національного указом президента України №677/2025 від 12 вересня 2025 року.

В указі зазначається, що рішення ухвалене з урахуванням вагомих здобутків підприємства в збереженні, популяризації, дослідженні та поширенні національної кінематографічної спадщини в Україні та за кордоном.

Зазначимо, що Центр займається архівуванням, реставрацією та популяризацією українського кіно, зокрема творчості видатного режисера Олександра Довженка.

