Президент України Володимир Зеленський надав статус національного Центру Олександра Довженка.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський надав Центру Довженка статус національного: що відомо

Державному підприємству Національний центр Олександра Довженка надано статусу національного указом президента України №677/2025 від 12 вересня 2025 року.

Зараз дивляться

В указі зазначається, що рішення ухвалене з урахуванням вагомих здобутків підприємства в збереженні, популяризації, дослідженні та поширенні національної кінематографічної спадщини в Україні та за кордоном.

Зазначимо, що Центр займається архівуванням, реставрацією та популяризацією українського кіно, зокрема творчості видатного режисера Олександра Довженка.

Читайте також
Зеленський нагородив Дениса Прокопенка (Редіса) орденом Богдана Хмельницького
Денис Прокопенко Редіс

Пов'язані теми:

Володимир Зеленський
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.