Зеленський надав Центру Довженка статус національного
Президент України Володимир Зеленський надав статус національного Центру Олександра Довженка.
Державному підприємству Національний центр Олександра Довженка надано статусу національного указом президента України №677/2025 від 12 вересня 2025 року.
В указі зазначається, що рішення ухвалене з урахуванням вагомих здобутків підприємства в збереженні, популяризації, дослідженні та поширенні національної кінематографічної спадщини в Україні та за кордоном.
Зазначимо, що Центр займається архівуванням, реставрацією та популяризацією українського кіно, зокрема творчості видатного режисера Олександра Довженка.
