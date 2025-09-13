Президент України Володимир Зеленський розкритикував реакцію НАТО на атаку російських дронів по Польщі, заявивши, що не вважає дії блоку достатніми.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Зеленський про бездіяльність НАТО

– Щодо російських дронів над Польщею: я не вважаю, що Альянс провалився. Всюди, де є НАТО, війни немає. Але коли сьогодні йдуть сигнали такі, треба відповісти. Ми не говоримо, що блоку потрібно задіяти ту чи іншу зброю. Ніхто не хоче розширення війни, водночас ми не є членом НАТО. Але потрібні сильні відповіді, – заявив Зеленський.

Крім того, український лідер пояснив свою позицію щодо надання Україні озброєння.

Він зазначив, що спочатку йшлося про забезпечення країни тією зброєю, яку вона просила, через загрозу атак дронів.

За його словами, українці не могли ефективно збивати всі дрони, а частина з них потрапляла на територію НАТО.

Тому вирішили надати зброю, яка могла б впливати на заводи, де виготовляються ці дрони, наголосивши, що це стосується захисту України, а не Північноатлантичного об’єднання.

Нагадаємо, що у ніч проти 10 вересня російська атака ударними безпілотниками по Україні вкотре зачепила територію Польщі.

За останніми даними, понад два десятки російських дронів порушили польський повітряний простір.

Цей інцидент призвів до активації статті 4 НАТО та запуску операції Східний вартовий.

