Атака дронів на Польщу, зірваний наступ на Суми та удари по РФ: огляд подій тижня

Більшість загиблих – це люди пенсійного віку.

Атака на корабель ЧФ РФ та вибухи в Росії

7 вересня Сили спеціальних операцій України у співпраці з російським рухом опору Чорна іскра знищили ключову установку первинної перероблення нафти Ільського НПЗ у Краснодарському краї РФ. Ця установка забезпечує роботу всього заводу.

11 вересня в акваторії Чорного моря бійці Головного управління розвідки Міноборони вистежили та вдарили українським дроном по кораблю MPSV07 зі складу Чорноморського флоту РФ. На момент атаки корабель MPSV07 здійснював радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до Новоросійська.

Удар прийшовся у місток керування з обладнанням навігації та зв’язку. Знищено апаратуру радіоелектронної розвідки корабля, а це потребуватиме дорогого ремонту. Вартість самого корабля близько $60 млн, їх у росіян чотири.

12 вересня вночі дрони СБУ атакували російський порт Приморськ у Балтійському морі, внаслідок чого зупинилося відвантаження нафти.

13 вересня ударні дрони атакували Ново-Уфимський нафтопереробний завод у Росії. Там сталася пожежа, в небо тягнеться стовп чорного диму.

30-те засідання Рамштайн

10 вересня відбулося 30 засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що наразі для України Євросоюз зібрав 80% із 2 млн боєприпасів.

На засіданні домовилися спрямувати €6,6 млрд на закупівлю американського озброєння для ЗСУ. Німеччина передасть два ЗРК Patriot та виділить €300 млн на закупівлю українських далекобійних дронів.

Британія виділить гроші на виготовлення декількох тисяч далекобійних дронів. В Україну їх доправлять впродовж року. Норвегія виділяє $8 млрд для України у 2026 році, завершує контрактування дронів-перехоплювачів, а також постачає озброєння для бригади ЗСУ.

Данія та Україна запускають спільне підприємство з виробництва далекобійної зброї.

Канада виділяє $220 млн на фінансування українських дронів та іншої військової допомоги. Швеція готує 20-й пакет допомоги.

Литва виділяє €30 млн на німецькі системи Patriot. Чехія продовжує постачання понад 1 млн боєприпасів цього року, передає понад 80 одиниць техніки та готує пакет допомоги на €61 млн.

Незабаром до України надійде новий пакет допомоги від Польщі, а у найближчий тиждень 10 тисяч снарядів калібру 155 мм. Нідерланди виділяють €450 млн на підтримку літаків F-16 та інвестують у два проєкти з deep strike (далекобійні удари).

Іспанія передає боєприпаси до ЗРК IRIS-T. Франція прискорює реалізацію спільних індустріальних проєктів, зокрема у сфері боєприпасів і дронів та передання літаків Mirage-2000.

Дронова атака на Польщу

Вночі 10 вересня під час масованої атаки на Україну 21 російський дрон залетів у повітряний простір Польщі. Ворожі БпЛА та ракети й раніше фіксували над країною, проте поляки їх не збивали, бо цілі поверталися до України. Цього ж разу польська та союзницька авіації вирішили нейтралізувати загрозу. Відомо, що безпілотники були саме бойовими.

Внаслідок атаки один приватний житловий будинок зазнав пошкоджень. На знайдених безпілотниках виявили додаткові баки із пальним – росіяни це зробили, щоб збільшити дальність польоту дронів.

Як зазначає видання Defense Express, Москва готувала дронові атаки на Польщу з липня. На збитих в Україні дронах вже знаходили польські SIM-карти й Варшаву про це попереджали.

Окрім польських “сімок”, в одному з дронів знайшли SIM-карту литовського оператора. Тож цілком можливо, що Росія готує свої дрони до польотів над територією Литви, щоб протестувати підключення до мереж місцевого мобільного зв’язку.

Американський президент Дональд Трамп припустив, що російські дрони могли випадково залетіти до Польщі. Проте цю версію категорично відкинули прем’єр-міністр Дональд Туск та міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

Євросоюз засудив вторгнення дронів на територію Польщі та анонсував нові санкції проти РФ.

В уряді Польщі повідомили, що для відбиття атаки піднімали винищувачі F-16 та F-35.

За словами офіцера Повітряних сил у резерві, заступника директора компанії-виробника засобів РЕБ Анатолія Храпчинського, F-16 і F-35 використовують або ракети класу повітря-повітря AIM-120 AMRAAM, або АІМ-9 Sidewinder. Вартість АІМ-120 – $1 млн; вартість АІМ-9X або AIM-9X Block II – приблизно $380 тисяч, а АІМ-9X Block II plus – близько $400 тисяч.

Анатолій Храпчинський наголошує, що на радарах, що ударний Шахед, що імітатор Гербера світяться однаково. Реальну загрозу несуть Шахеди, адже маса вибухівки в них понад 50 кг. Військовий припускає, що польські пілоти ухвалили рішення про збиття лише Шахедів вже після візуального контакту з дронами.

– Пілоти відпрацювали згідно зі стандартами НАТО. Водночас це не відповідає сучасним вимогам, це насправді марнотратство, бо навіть вартість Шахеда значно нижча за вартість ракет, – каже Анатолій Храпчинський.

На думку керівника ЦПД при РНБО Андрія Коваленка, атака російських дронів на Польщу показала, що протиповітряна оборона НАТО не готова до таких загроз.

– У випадку масованих атак запас дорогих ракет швидко вичерпується, відсоток збиття буде низьким. Тільки Україна наразі має досвід побудови ППО із західних комплексів. мобільних вогневих груп та зенітних дронів, – сказав Андрій Коваленко.

У коментарі Фактам ICTV політолог, доцент КНУ ім. Тарас Шевченка Ігор Рейтерович заявив, що атака дронів на Польщу є нічим іншим, як свідомою провокацією росіян. Взяти хоча б до уваги, що на дрони начепили додаткові баки з пальним, щоб БпЛА точно залетіли на територію Польщі.

На думку політолога, росіяни ще будуть вчиняти такі нальоті й цілком ймовірно, що вже на якусь іншу європейську країну.

Ігор Рейтерович вважає, що реакція Варшави на дронову атаку мала б бути сильнішою. Наразі Польща перекидає війська до кордонів із Білоруссю та РФ, адже зараз на території Білорусі проходять військові навчання.

– Полякам треба було у той же день сказати, що вони провели перемовини з Україною, домовилися за погодженням з Верховною Радою про створення безпольотної зони на відстані 100 кілометрів від кордону. Оце б була сильна реакція, – каже Ігор Рейтерович.

Або ж Варшава могла попередити, що наступного разу польські війська будуть завдавати ударів по місцях запуску дронів, які потенційно можуть нести загрозу Польщі.

– Нічого цього не було, не сказали. Плюс дуже слабка позиція США, конкретно Трампа, який сказав, що дрони могли випадково зайти у небо Польщі. Не було й заяв про запуск 5 статті НАТО, бо є певний раціональний страх, як ця стаття має працювати в реальності, – каже політолог.

За словами Ігоря Рейтеровича, очевидно, що Путін цією атакою на Польщу намацує, як себе поведе НАТО.

Зараз кремлівський диктатор виграє інформаційно у цій ситуації, адже ні Польща, ні НАТО, ні США нічого не зробили у відповідь.

– Путін намагається розхитати НАТО зсередини. Погляньте, доволі велика частина поляків взагалі сказала, що в атаці винна Україна, – каже політичний експерт.

На його думку, Путін випробовує НАТО на міцність, чи взагалі така структура має право на існування.

Ситуація на фронті

8 вересня військові 425 окремого штурмового полку Скеля повністю взяли під контроль село Зарічне Краматорського району, що на Донеччині.

12 вересня бійці батальйону Шквал 425 ОШП Скеля зачистили від ворога село Філія на адмінкордоні Дніпропетровської та Донецької областей. Село зачистили та завели суміжників.

12 вересня президент Володимир Зеленський після проведеної Ставки верховного головнокомандувача повідомив, що Сили оборони України повністю зірвали наступ росіян на Суми.

За його словами, ворожі війська на Сумському напрямку зазнали втрат, а тому втратили можливості просуватися.

Речник ОСУВ Дніпро Олексій Бєльський в ефірі телемарафону Єдині новини розповів, що цього тижня зафіксовано 64 ворожі наступи на Покровському напрямку – це рекордна кількість. А ще загарбники атакували відразу на 19 напрямках за день, що теж є своєрідним рекордом.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро Віктор Трегубов у коментарі Фактам ICTV зазначив, що продовжується витискання росіян на півночі Покровського напрямку. Також ворог намагається просуватися у бік міста Родинське.

– Де загарбники намагалися прорватися на північ, там їх стає зараз все менше й менше. Хоча ситуація досить складна та інтенсивна по всьому фронту, – каже речник.

Щодо самого Покровська, то там ситуація трохи вирівнялась. Фіксуються ворожі диверсійні групи у місті, але їх одразу знищують наші Сили оборони.

13 вересня Генеральний штаб повідомив, що Куп’янськ та його околиці контролюється Силами оборони України. Проте ворог намагається накопичити сили на північних підступах до міста.