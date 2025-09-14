Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України 14 вересня виявили та завдали успішного вогневого ураження зенітно-ракетному комплексу 9К317М Бук-М3 російських окупантів.

Знищення російського ЗРК Бук на ТОТ Запорізької області

В ГУР показали кадри знищення російського ЗРК.

– Успішний удар по ворожій дороговартісній цілі завдали поблизу населеного пункту Олександрівка на тимчасово окупованій території Запорізької області, – повідомили у розвідці.

Зараз дивляться

За даними української розвідки, вартість такого ЗРК Бук-М3 становить від $40 млн до $50 млн.

Кілька днів тому спецпризначенці Головного управління розвідки вистежили в акваторії Чорного моря та успішно атакували корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу Чорноморського флоту РФ.

У момент атаки ворожий корабель здійснював радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійська, де агресор розмістив залишки свого флоту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 299-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ГУР

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.