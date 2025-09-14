В Київській області випустили на маршрути додаткові автобуси. Це зробили, щоби мінімізувати незручності для пасажирів, доки триває ліквідація пошкоджень залізниці у Фастівському районі.

Про це повідомляє очільник Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.

Додаткові автобуси в Київській області: список

Зазначається, що автобусне сполучення посилили на ключових напрямках:

Фастів – Київ: ще 9 автобусів;

Васильків – Київ і Боярка – Київ: ще по 4 автобуси;

Калашник додав, що відправлення здійснюють щодесять хвилин.

– Щоб люди могли без зайвого очікування дістатися місця призначення. Наш пріоритет – швидка, безпечна й комфортна доставка пасажирів, – наголосив керівник Київської ОДА.

Нагадаємо, в ніч проти 14 вересня в Київській області було чути вибухи. Генштаб повідомив, що здетонували боєприпаси у поїзді, що перевозив військовий вантаж.

Укрзалізниця писала, що протягом дня можливі затримки окремих поїздів до двох-трьох годин, доки вони прямують обʼїзними маршрутами.

О 01:28 Укразалізниця повідомила, що через пошкодження інфраструктури поблизу Києва внаслідок надзвичайної ситуації низка поїздів, які прямують через станцію Боярка, курсуватиме зміненим маршрутом.

