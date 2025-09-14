У ніч проти 14 вересня РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та 58-ма ударними дронами типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Наслідки нічної атаки на Україну 14 вересня

Сьогодні вночі окупанти запутити балістичний Іскандер та ударні БпЛА із напрямків Курська, Брянська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська. Більше 25 із них – Шахеди.

Силами авіації, зенітних військ, підрозділів РЕБ та безпілотних систем, мобільних вогневих групи станом на 09:00 збито/подавлено 52 ворожі дрони на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.

Водночас, на жаль, зафіксовано влучання ракети та шести ударних БпЛА на трьох локаціях, а також падіння уламків збитих цілей ще на двох.

Вранці росіяни запустили нову хвилю дронів із північно-східного напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 299-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

