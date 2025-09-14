Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 14 вересня: мінус ще 880 окупантів і 42 артсистеми
Втрати ворога на 14 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 880 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 299-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 094 610 вбитими і пораненими.
Втрати РФ на 14 вересня 2025
- особового складу – близько 1 094 610 (+880) осіб;
- танків – 11 184 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 267;
- артилерійських систем – 32 749 (+42);
- РСЗВ – 1 487 (+1);
- засобів ППО – 1 217;
- літаків – 422;
- гелікоптерів – 341;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 59 086 (+261);
- крилатих ракет – 3 718;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 61 614 (+102);
- спеціальної техніки – 3 964.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 299-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
