Україна перед зимою має виконати на 100% кожну домовленість щодо постачання систем протиповітряної оборони, ракет до них, а також контракти на закупівлю.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Пріоритети зовнішньополітичної активності на вересень – жовтень

За словами Зеленського, пріоритетом для уряду є отримання систем ППО та повна реалізація рішень на 30-му засіданні Рамштайну.

Зараз дивляться

– Фінанси на дрони – щоб наш потенціал виробництва був заповнений. Ми працюємо з партнерами щодо фінансів загалом на армію – по країнах бачимо, які партнери зроблять свій внесок, – наголосив президент.

Міністр оборони Денис Шмигаль доповів про те, що треба зробити для посилення оборони. Володимир Зеленський наголосив, що на п’ятницю очікує на всі деталі та ключові розрахунки.

– Предметно – з програмою PURL, яка дає нам змогу купувати американську зброю. Понад 2 млрд доларів уже в програмі, ще півтора мільярда оголошені. Ми чекаємо цих надходжень та постачання. І багато залежить від партнерів – хороша динаміка з Європою, ми очікуємо рішень від Сполучених Штатів Америки, – каже президент.

За його словами, Україна запропонувала Америці купити необхідну кількість систем Patriot.

Щодо виробництва дронів, то Україна дала партнерам серйозні можливості не лише інвестувати у виробництво в Україні, а й розширити промисловість на території партнерів.

Вперше в історії Україна матиме сучасні спільні оборонні виробництва із сильними країнами, і Данія є одним із лідерів, наголосив Зеленський.

За словами Зеленського, Росія не має наміру зупинятися й будує подальші агресивні плани. Тому сильний потенціал Європи у союзі із США та іншими партнерами буде надійним захистом.

Президент наголосив, якщо на затягування війни Росією немає відчутної відповіді світу, якщо санкції та митні тарифи відкладаються, якщо РФ безкарно запускає дрони по Польщі, то Путін це сприйматиме як дозвіл воювати.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.