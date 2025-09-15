Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський звільнив із посад командира 17-го армійського корпусу Володимира Сіленка та 20-го корпусу Максима Кітугіна.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Звільнення Сіленка та Кітугіна

Звільнення командирів пов’язані з їхніми упущеннями в управлінні військами. Наслідками такого керівництва стали втрати особового складу, втрати територій на ділянках відповідальності на Запорізькому та Новопавлівському напрямках.

Володимир Сіленко та Максим Кітугін продовжать службу на інших посадах, зазначили у Головному управлінні комунікацій ЗСУ.

12 вересня повідомлялося, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський здійснив робочу поїздку на Покровський та Добропільський напрямки.

Головком заслухав варіанти подальших активних дій наших підрозділів із метою розгрому угруповання противника. Ворог перекидає угруповання для наступу в районі Добропілля, проте наші військові знаходять ефективні шляхи знищення окупантів.

