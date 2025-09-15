Російські агресори з липня розпочали хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру України. Таким чином вони намагаються зруйнувати ключові вузлові станції.

Про це розповів очільник правління АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський.

Атаки РФ по залізничній інфраструктурі: що задумав Кремль

Перцовський пояснив, що Шахеди масовано атакують ключові станції по всій території України.

– Прикладами є атаки на станцію Лозову, на станцію Синельниково, на станцію Козятин. Тобто практично по всій країні вони б’ють по вузлових станціях, – повідомив він.

На його думку, мова йде про комплексні атаки, коли під ударом і енергетичні підстанції, і пасажирські вокзали, і локомотивні депо.

– Ворог б’є так, щоб, по суті, вузол був зруйнований, – розповів очільник Укрзалізниці.

Перцовський відзначив героїзм співробітників компанії, які, попри ризик повторних ударів росіян, виходять і відновлюють інфраструктуру.

– Навіть коли ключові вузлові станції під атакою, ми не скасовуємо поїзди. Ми знаходимо можливості зміни в розкладу, але завжди їдемо. І це відзначають українці. Дякують залізничникам за таку витривалість, – повідомив Олександр Перцовський.

Раніше стало відомо, що в ніч проти 7 вересня у Кременчуці Полтавської області російські агресори обстріляли міст через Дніпро, який належить до інфраструктури Укрзалізниці.

Через це його довелося тимчасово перекрити. Деякі потяги курсували з обмеженнями або були тимчасово скасовані.

До цього росіяни атакували залізничну інфраструктуру на Донеччині. Дільниця Укрзалізниці перед Слов’янськом залишилась без струму, через що затрималось декілька потягів.

Фото: Укрзалізниця

Джерело : Укрінформ

