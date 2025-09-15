У тимчасово окупованому Севастополі партизани перевірили військову базу Чорноморського флоту РФ та виявили дефіцит техніки.

Про це повідомляє рух Атеш.

Центр забезпечення флоту РФ у Криму: що відомо

Йдеться про 758-й Центр матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту РФ.

За даними агентів партизанського руху Атеш, з території військової бази флоту РФ у Севастополі вивезено майже всю техніку.

Поодинокі машини мають неробочий вигляд.

— Це ознака дефіциту в окупантів: техніку перекидають по всьому Криму, щоб уберегти від ударів Сил оборони України, — йдеться у повідомленні.

❗️«АТЕШ» провёл разведку 758-го ЦМТО ЧФ РФ в Севастополе. На базе почти нет техники — признак дефицита у оккупантов. Этот объект обеспечивает флот топливом и боекомплектом, без него ЧФ РФ теряет боеспособность. Данные уже переданы Силам обороны Украины.#RussianUkrainianWar pic.twitter.com/sDAebW2mIm — АТЕШ (@AteshOrg) September 15, 2025

В Атеш нагадали, що 758 Центр матеріально-технічного забезпечення є стратегічним об’єктом, через який ЧФ РФ отримує пальне, боєкомплекти і продовольство. Без його функціонування флот фактично втрачає можливість вести бойові дії.

Недарма склади центру вже неодноразово ставали цілями ЗСУ.

Рух Атеш продовжує проводити у Криму розвідувальні операції та передавати інформацію Силам оборони України.

Фото: Партизанський рух Атеш

