Окупанти вивезли військову техніку з центру забезпечення флоту РФ у Севастополі
У тимчасово окупованому Севастополі партизани перевірили військову базу Чорноморського флоту РФ та виявили дефіцит техніки.
Про це повідомляє рух Атеш.
Центр забезпечення флоту РФ у Криму: що відомо
Йдеться про 758-й Центр матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту РФ.
За даними агентів партизанського руху Атеш, з території військової бази флоту РФ у Севастополі вивезено майже всю техніку.
Поодинокі машини мають неробочий вигляд.
— Це ознака дефіциту в окупантів: техніку перекидають по всьому Криму, щоб уберегти від ударів Сил оборони України, — йдеться у повідомленні.
❗️«АТЕШ» провёл разведку 758-го ЦМТО ЧФ РФ в Севастополе. На базе почти нет техники — признак дефицита у оккупантов.
Этот объект обеспечивает флот топливом и боекомплектом, без него ЧФ РФ теряет боеспособность. Данные уже переданы Силам обороны Украины.#RussianUkrainianWar pic.twitter.com/sDAebW2mIm
— АТЕШ (@AteshOrg) September 15, 2025
В Атеш нагадали, що 758 Центр матеріально-технічного забезпечення є стратегічним об’єктом, через який ЧФ РФ отримує пальне, боєкомплекти і продовольство. Без його функціонування флот фактично втрачає можливість вести бойові дії.
Недарма склади центру вже неодноразово ставали цілями ЗСУ.
Рух Атеш продовжує проводити у Криму розвідувальні операції та передавати інформацію Силам оборони України.
Фото: Партизанський рух Атеш