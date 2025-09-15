У результаті злагоджених дій підрозділів Збройних сил України та Національної гвардії на Добропільському напрямку від російських окупантів зачищено населений пункт Панківка та прилеглі території.

Про це 15 вересня повідомляє пресслужба 1 корпусу НГУ Азов.

Звільнення Панківки на Добропільському напрямку

– Підрозділи Сил оборони України, що діють в операційній зоні 1 корпусу НГУ Азов, продовжують звільнення територій на Добропільському напрямку, – мовиться у повідомленні.

Військові кажуть, що РФ продовжує нарощувати угруповання військ та перекидати додаткові резерви на цей напрямок. Йдеться про чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти.

Проте запевняють, що Сили оборони України докладають усіх зусиль, щоб зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 300-ту добу.

