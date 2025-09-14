Україна виступає проти деяких озвучених пропозицій, зокрема щодо повернення РФ її заморожених активів, якщо вони будуть готові до припинення вогню, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Україна проти повернення РФ заморожених активів

Як зазначив керівник Офісу президента на 20-й щорічній конференції YES Як нам завершити війну, яку організував у Києві 12-13 вересня Фонд Пінчука, повернення РФ заморожених активів не є ціною за припинення вогню.

– Всі пропозиції віддати заморожені російські активи в обмін на припинення вогню не є предметними, адже агресор має заплатити за цю війну, інакше будь-який диктатор повторюватиме таку ж стратегію, – наголосив керівник ОП.

Зі свого боку віцепрем’єр – торговий представник України Тарас Качка на конференції нагадав, що президентка ЄС Урсула фон дер Ляєн зробила дуже чітку заяву щодо так званих репараційних позик Україні за рахунок заморожених активів РФ.

– Дуже чітко та точно з деталями, що російські активи будуть використані як своєрідне забезпечення позики, яка буде погашена лише тоді, коли Росія погодиться сплатити репарації. Це дуже широкі політичні рамки, і їх потрібно розробити як правовий та фінансовий інструмент, але заява дуже чітка і публічна. Це означає, що вона є передовою в мисленні європейських інституцій та держав-членів, – наголосив Качка.

Він зауважив, що відбуваються дискусії між європейськими інституціями та державами-членами щодо того, як правильно реалізувати рішення, враховуючи позицію Бельгії як держави-члена, яка виступає проти конфіскації російських коштів. Торгпред України зауважив, що запропонований механізм не передбачає такої конфіскації, тож, можливо, Бельгія підтримає цю ідею.

– Я сподіваюся, що протягом наступних місяців буде динаміка щодо остаточного рішення з цього питання, – сказав Качка.

