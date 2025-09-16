Головне управління розвідки Міноборони провело спеціальну операцію на території РФ в районі населеного пункту Щитова у Приморському краї.

Там дислокується 47 окремий десантно-штурмовий батальйон 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на власні джерела у ГУР.

Вибухи на російській військовій базі: що відомо

О 9:00 за місцевим часом на парковці 47 окремого десантно-штурмового батальйону 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти стався потужний вибух, а згодом ще один.

Російські пабліки повідомляють, що на місце вибухів прибуло багато техніки та співробітників спецслужб.

У повітря підняли вертоліт, а при в’їзді до селища Щитова оточили район поблизу адміністративних будівель і автостоянок.

Рух транспорту в районі частково перекрили, правоохоронці перевіряють усі автомобілі.

За даними ЗМІ, російська сторона називає причиною вибухів нібито інцидент з газовим обладнанням.

Наразі відомо про знищених та поранених окупантів РФ, однак їх точна кількість наразі невідома.

За свідченнями очевидців, на місці події перебувають багато машин швидкої допомоги.

Варто зазначити, що російська 155 бригада брала участь у бойових діях під Києвом, Вугледаром, у Маріуполі, на Курському та Покровському напрямках.

Цей підрозділ відзначився особливою жорстокістю щодо місцевого населення та вчиненням страт українських полонених.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ уточнив результати ударів по пунктах управління росіян на Донеччині 8 вересня.

За даними Генштабу, підтверджено ураження особового складу противника, включно з командуванням.

Силами ракетних військ і артилерії, Повітряних Сил та безпілотних систем були уражені командні пункти угруповання Центр та 41 загальновійськової армії РФ на Покровському напрямку.

