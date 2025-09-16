Російські агресори вранці 16 вересня повторно атакували Київську область дронами. Унаслідок обстрілу прогремів вибух на території, де знаходиться логістичний центр Епіцентру.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Вибух на логістичному центрі Епіцентру 16 вересня на Київщині: наслідки

Рятувальники уночі ліквідували загоряння авто на території логістичного центру Епіцентру. Однак під час гасіння агресори повторно вдарили по тому самому місцю, через що загорілися ще два автомобілі ДСНС.

На щастя, обійшлось без постраждалих серед особового складу рятувальників.

– Зранку, під час нової атаки, сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру. Рятувальники вже працюють на місці, – прокоментував ситуацію голова Київської ОВА Микола Калашник.

За його інформацією, загалом у районі постраждали чотири приватних будинки, 14 вантажних, 9 легкових авто і складське приміщення.

Він пояснив, що ППО збили низку ворожих цілей. Обійшлося без постраждалих серед населення та влучань у критичну інфраструктуру.

Також ліквідовано загоряння на промисловому об’єкті у Фастівському районі.

Пожежа у логістичному центрі Епіцентру на Київщині: що ще відомо

Пізніше стало відомо, що йдеться про удар по логістичному центру компанії Епіцентр, що розташований у Київській області.

– На щастя, серед людей немає загиблих чи постраждалих. Але компанія знову зазнала значних втрат. За час повномасштабної війни було знищено десятки об’єктів мережі у різних регіонах України, – прокоментували ситуацію в Епіцентрі.

Там додали також, що за оцінками незалежних експертів, загальна сума збитків компанії Епіцентр внаслідок російської військової агресії перевищила $1 млрд.

– Ворог свідомо нищить бізнес, який щодня працює для українців, забезпечуючи їх товарами першої необхідності. Попри ці удари ми залишаємося на своєму місці, тримаємося та працюємо для країни, – резюмували у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 16 вересня російські війська атакували Україну 113 безпілотниками різних типів та завдали удару з реактивних систем залпового вогню по Запоріжжю.

Фото: Микола Калашник, Епіцентр

