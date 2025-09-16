Війська РФ на Оріхівському напрямку традиційно активні поблизу населених пунктів Кам’янське і Плавні, намагаючись відтіснити українські підрозділи, а також намагатимуться продовжити просування в напрямку Степногірська.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в коментарі Укрінформу.

Ситуація на Оріхівському напрямку

Водночас, за його словами, усі ці спроби окупантів відтіснити Сили оборони України з околиць Кам’янського і з населеного пункту Плавні безуспішні, тому вони продовжують активно завдавати ударів по українських позиціях.

– Вони намагаються зруйнувати повністю позицію, щоб ми не могли там утримувати цю ділянку фронту, і після цього прагнуть зайти на зруйновані позиції. Проте Сили оборони України цю тактику вже вивчили, і тому коли противник завдає масованих ударів, ми не залишаємо цих позицій, а відходимо або у фланг, або на декілька десятків метрів в глибину, знищуємо ворога і повертаємось назад, – пояснив Волошин.

Він зауважив, що приблизно за таким сценарієм розвиваються події в Кам’янському вже близько двох з половиною місяців, тому суттєвих успіхів ворог не має, хоча сам населений пунк фактично знищено.

– Приблизно те саме він робить і в Плавнях. Це два населені пункти, які розташовані на лівому березі колишнього Каховського водосховища, і через Кам’янське проходить автомобільна траса Сімферополь-Харків, тому доволі важливе значення Кам’янське має для противника, і тому він проводить тут доволі активні штурмові дії, – додав речник.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на Оріхівському напрямку противник двічі наступав – в районі Кам’янського та в напрямку Новоданилівки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 301-шу добу.

