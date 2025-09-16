Президент України Володимир Зеленський закликав до створення спільної системи протиповітряної оборони для захисту європейського неба після масштабних російських атак.

Про це Володимир Зеленський повідомив 16 вересня після нічного обстрілу України та чергової атаки дронів на Польщу.

Зеленський про атаку на Україну

Український лідер закликав до реалізації спільного захисту європейського неба багатошаровою системою протиповітряної оборони.

— Це саме той повітряний терор, проти якого Україна пропонує захищатися разом. Щоб нікому не доводилося поспіхом підіймати бойову авіацію та відчувати тиск Росії на свої кордони, – зазначив він.

Зеленський наголосив, що Україна та Європа мають усі необхідні для цього технології. Потрібні лише інвестиції, бажання, а також сильні дії та рішення всіх партнерів.

Президент України нагадав, що після нічних вибухів у Запоріжжі, що стали наслідком ударів РФ із реактивної артилерії, рятувальники завершили ліквідацію пожеж.

Внаслідок атак 18 осіб дістали поранень, серед них двоє дітей. Крім того, пошкоджено численні житлові будинки.

На Миколаївщині через обстріл ферми загинула одна людина.

Також під ударами опинилися Київщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина та Херсонщина – лише за цю ніч ворог випустив понад сотню дронів та півтори сотні крилатих авіаційних бомб КАБ.

До слова, з початку вересня проти України було застосовано понад 3 500 дронів різних типів, майже 190 ракет та більш ніж 2 500 авіаційних бомб.

Нагадаємо, 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі.

За даними польської влади, 21 безпілотник перетнув кордон країни-члена НАТО.

Інцидент змусив Варшаву стягнути війська до кордону та активувати статтю 4 НАТО, що передбачає консультації між державами-членами у разі загрози.

Це призвело до запуску операції Східний вартовий для посилення оборони східного флангу альянсу.

Напередодні над урядовими будівлями у центрі Варшави було “нейтралізовано” дрон та затримано двох громадян Білорусі.

