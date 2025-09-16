Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому законопроєкт про утворення двох спеціалізованих адміністративних судів.

Верховна Рада підтримала створення двох судів

Як зазначається на сайті Верховної Ради, йдеться про Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд.

Вони матимуть загальнонаціональну підсудність. Це означає, що вони займатимуться справами проти вищих органів влади – Кабінету міністрів, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Умовою МВФ та Європейської комісії для України, закріпленою в Ukraine Facility, було створення цих судів. Це планували зробити у 2024 році, але процес затягнувся майже на рік.

Згідно з документами Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду, нова система правосуддя повинна покращити захист громадян у суперечках із державою.

Закон про утворення двох судів: що передбачає

Цей закон встановлює, що обидва суди будуть розташовані в Києві та матимуть юрисдикцію по всій країні.

Протягом місяця Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосить конкурс на посади суддів.

Для оцінки доброчесності та професійності кандидатів створять експертну раду, яка виконуватиме роль додаткового запобіжника під час відбору.

