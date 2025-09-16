1 вересня в українських університетах, академіях та інститутах стартував новий академічний рік. Попри воєнний стан, держава зберігає систему підтримки студентів і університетів, аби молодь могла здобувати освіту вдома.

Скільки студентів навчається в українських вишах у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.

Скільки студентів навчається в Україні: кількість першокурсників

У МОН повідомили, що у 2025 році до вишів зараховано 178 720 першокурсників (без урахування військових та спеціалізованих закладів, дані щодо яких залишаються закритими).

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий наголосив, що вибір навчатися в українському виші – це усвідомлене рішення залишатися частиною освітнього та культурного простору своєї країни. За його словами, система підтримки побудована так, щоб студенти та викладачі отримували стабільну допомогу:

бюджетні місця гарантують безоплатне навчання і стипендії;

гранти покривають частину вартості контракту та спрямовуються у спеціальні фонди університетів, що дозволяє ЗВО самостійно розпоряджатися коштами — зокрема, підвищувати зарплати співробітникам та інвестувати в якість освіти.

Скільки студентів навчається в українських закладах здобуття вищої освіти у 2025 році

Станом на 1 вересня 2025 року в Україні на бакалавраті (1–4 курси), а також на медичних, ветеринарних і фармацевтичних програмах (магістратура) навчається понад 750 тис. студентів.

Скільки студентів в Україні отримали підтримку від держави у 2025 році

Близько половини студентів, які вступили в українські виші цьогоріч, отримали державну підтримку.

Скільки студентів в Україні у 2025 році отримали підтримку від держави:

64 873 першокурсників навчаються за держзамовленням;

30 тис. осіб отримають часткову компенсацію контракту через державні освітні гранти.

ТОП-10 спеціальностей за кількістю бюджетників:

Середня освіта — 5 909;

Медицина — 3 762 ;

Комп’ютерні науки — 2 979;

Будівництво та цивільна інженерія — 2 580;

Агрономія — 2 283;

Інженерія програмного забезпечення — 2 161;

Електрична інженерія — 2 083;

Філологія — 2 052;

Терапія та реабілітація — 1 836;

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка — 1 675.

МОН закликає університети у відносно безпечних регіонах будувати розклади так, щоб забезпечити максимум очних занять та дослідницької роботи. Особистий контакт і взаємодія у студентських громадах, за словами міністерства, суттєво підвищують якість навчання.

Водночас у прифронтових областях держава інвестує в облаштування безпечних просторів для навчання. Так, університети Харківщини, Сумщини, Запоріжжя та Миколаївщини вже отримали 330 млн грн на укріплення освітньої інфраструктури. Окрему допомогу отримують і релоковані заклади, зокрема херсонські університети, у межах співпраці з проєктом Світового банку.

Джерело : Міносвіти

