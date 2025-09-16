Сьогодні вдень російські військові завдали удару по фармакадемії у Харкові, спалахнула пожежа, постраждало четверо людей.

Атаку на університет у Харкові прокоментував Володимир Зеленський.

За його словами, Росія зможе уникати реальної дипломатії та завершення війни, доки не відчує дійсно сильних економічних втрат від санкцій.

Удар по фармакадемії у Харкові: реакція Зеленського

– Удар по центру Харкова, по будівлях університету. Національний фармацевтичний університет для Росії – просто мішень, – написав глава держави.

Він додав, що протягом доби окупанти також обстріляли реактивною артилерією та авіабомбами Запоріжжя, є загиблі та поранені.

Ворог бив по логістичному центру у Київській області, громадах Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запорізькій області. Тривають постійні артобстріли Херсона.

– Єдина причина, чому Росія може собі все це дозволяти – їй не боляче. Поки Росія не відчуватиме своїх дійсно сильних втрат, і передусім втрат економічних, вона буде уникати реальної дипломатії та закінчення війни, – зауважив президент.

На його думку, важливо, щоб “світ реагував на кожен удар, щоб Європа, Сполучені Штати, країни Сімки та Двадцятки не дарували Росії час на війну”.

– Сильні санкції потрібні. Сильні тарифи на російську торгівлю потрібні. Сильний захист життя потрібен, – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, близько 10:53 ранку 16 вересня росіяни вдарили Шахедами по Слобідському району Харкова. Дрон влучив у будівлю Національного фармацевтичного університету, яка розташована у центральній частині міста.

Удар спричинив сильну пожежу на даху університету.

Поруч з місцем прильоту розташований ринок, де на той момент перебувало багато людей. Нині відомо про чотирьох постраждалих внаслідок обстрілу.

