Удари по паливному сектору РФ та плани Кремля: Зеленський заслухав доповідь розвідки
Росія не має жодних дружніх намірів і перебудовує власну систему під можливості ведення війни в будь-який момент та проти будь-якого супротивника.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 16 вересня.
Доповідь розвідки та оборонна промисловість
Глава держави повідомив, що сьогодні заслухав керівника Служби зовнішньої розвідки України.
Передусім ішлося про ситуацію в паливному секторі Росії після українських ударів дронами та ракетами. Президент подякував операторам українських дронів і виробникам озброєння.
– Відчувається, що українська промисловість набирає обертів, – сказав він.
Водночас розвідка доповіла про наміри російського керівництва щодо інших країн.
– Жодного дружнього наміру в Росії немає, і це м’яко кажучи. Система там перебудовується під можливості війни в будь-який момент і проти будь-якого супротивника. Це можна перебити тільки санкціями – сильними санкціями світу, і нашою далекобійністю, – ще раз підкреслив президент.
Росія продовжує обстріли
Президент також повідомив про наслідки атак РФ. У Запоріжжі продовжують надавати допомогу людям, які постраждали через російські удари.
Станом на цей час 20 людей звернулися по медичну допомогу, серед них – четверо дітей. Є загиблий.
У Харкові був завданий жорсткий удар по центру міста – по будівлях Національного фармацевтичного університету.
– Цілеспрямовано – саме по цьому навчальному закладу, – зазначив Зеленський.
У Херсоні є постраждалі від обстрілів. Також зафіксовано значну кількість ударів російських безпілотників у Запорізькій області, на Донеччині, Дніпропетровщині, Харківщині та Сумщині.
– Щодня триває російський терор і щодня росіяни відкидають можливості закінчити війну – припинити вогонь і реально говорити про мир, – підкреслив президент.
Тільки Путін зацікавлений у війні
Зеленський нагадав, що Україна позитивно сприйняла пропозиції президента США Дональда Трампа щодо припинення ударів і вбивств.
– Також Україна ініціативно пропонувала різні формати, щоб закінчити війну. Саме Путін зацікавлений у вбивствах. Щодня ця війна залишається тільки його війною – війною тільки Росії. І ми розраховуємо, що світ зробить із цього висновки, – сказав він.
Президент наголосив, що вторгнення дронів у Польщу ще раз довело, що агресія Росії загрожує не лише Україні, а й усій Європі.
– Важливо, щоб у Європі дійсно відчули: коли йдеться про Росію, йдеться не про того чи іншого її сусіда – йдеться про всіх. Інакше Росія зробить висновки й тільки розширить війну, причому не обов’язково проти саме України, – підкреслив Зеленський.
Економіка та соціальні програми
Зеленський також повідомив про доповідь голови уряду Юлії Свириденко. Йшлося про створення робочих місць, підтримку зайнятості та нові програми залучення фахівців.
– Важливо, що в плюсі створення робочих місць в Україні. Дякую кожному бізнесу, кожному активному керівнику регіону та громади, – зазначив президент.
Він додав, що наступного року держава збільшить зарплати вчителям і стипендії студентам. Загалом видатки на освіту зростуть на 66 млрд грн. Також більше коштів передбачено для охорони здоров’я.
Крім того, буде запущено програму безкоштовних чекапів для українців – перевірок здоров’я за державний кошт, щоб люди могли своєчасно дізнаватися про необхідне лікування.