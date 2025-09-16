Росія не має жодних дружніх намірів і перебудовує власну систему під можливості ведення війни в будь-який момент та проти будь-якого супротивника.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 16 вересня.

Доповідь розвідки та оборонна промисловість

Глава держави повідомив, що сьогодні заслухав керівника Служби зовнішньої розвідки України.

Передусім ішлося про ситуацію в паливному секторі Росії після українських ударів дронами та ракетами. Президент подякував операторам українських дронів і виробникам озброєння.

– Відчувається, що українська промисловість набирає обертів, – сказав він.

Водночас розвідка доповіла про наміри російського керівництва щодо інших країн.

– Жодного дружнього наміру в Росії немає, і це м’яко кажучи. Система там перебудовується під можливості війни в будь-який момент і проти будь-якого супротивника. Це можна перебити тільки санкціями – сильними санкціями світу, і нашою далекобійністю, – ще раз підкреслив президент.

Росія продовжує обстріли

Президент також повідомив про наслідки атак РФ. У Запоріжжі продовжують надавати допомогу людям, які постраждали через російські удари.

Станом на цей час 20 людей звернулися по медичну допомогу, серед них – четверо дітей. Є загиблий.

У Харкові був завданий жорсткий удар по центру міста – по будівлях Національного фармацевтичного університету.

– Цілеспрямовано – саме по цьому навчальному закладу, – зазначив Зеленський.

У Херсоні є постраждалі від обстрілів. Також зафіксовано значну кількість ударів російських безпілотників у Запорізькій області, на Донеччині, Дніпропетровщині, Харківщині та Сумщині.

– Щодня триває російський терор і щодня росіяни відкидають можливості закінчити війну – припинити вогонь і реально говорити про мир, – підкреслив президент.

Тільки Путін зацікавлений у війні

Зеленський нагадав, що Україна позитивно сприйняла пропозиції президента США Дональда Трампа щодо припинення ударів і вбивств.

– Також Україна ініціативно пропонувала різні формати, щоб закінчити війну. Саме Путін зацікавлений у вбивствах. Щодня ця війна залишається тільки його війною – війною тільки Росії. І ми розраховуємо, що світ зробить із цього висновки, – сказав він.

Президент наголосив, що вторгнення дронів у Польщу ще раз довело, що агресія Росії загрожує не лише Україні, а й усій Європі.

– Важливо, щоб у Європі дійсно відчули: коли йдеться про Росію, йдеться не про того чи іншого її сусіда – йдеться про всіх. Інакше Росія зробить висновки й тільки розширить війну, причому не обов’язково проти саме України, – підкреслив Зеленський.

Економіка та соціальні програми

Зеленський також повідомив про доповідь голови уряду Юлії Свириденко. Йшлося про створення робочих місць, підтримку зайнятості та нові програми залучення фахівців.

– Важливо, що в плюсі створення робочих місць в Україні. Дякую кожному бізнесу, кожному активному керівнику регіону та громади, – зазначив президент.

Він додав, що наступного року держава збільшить зарплати вчителям і стипендії студентам. Загалом видатки на освіту зростуть на 66 млрд грн. Також більше коштів передбачено для охорони здоров’я.

Крім того, буде запущено програму безкоштовних чекапів для українців – перевірок здоров’я за державний кошт, щоб люди могли своєчасно дізнаватися про необхідне лікування.

