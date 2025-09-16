Тетяна Забожко, випускова редакторка
2 хв.
Втрати ворога на 16 вересня: знищено 910 окупантів та понад два десятки артсистем
Втрати ворога на 16 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 910 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 301-шу добу повномасштабної війни перевищили 1,096 млн.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 16 вересня 2025 року
- особового складу – близько 1 096 430 (+910);
- танків – 11 184;
- бойових броньованих машин – 23 274 (+5);
- артилерійських систем – 32 810 (+26);
- реактивних систем залпового вогню – 1 490 (+2);
- засобів протиповітряної оборони – 1 217;
- літаків – 422;
- гелікоптерів – 341;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 59 719 (+310);
- крилатих ракет – 3 718;
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 61 770 (+72);
- спеціальної техніки – 3 965.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 301-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.