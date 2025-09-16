Втрати ворога на 16 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 910 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 301-шу добу повномасштабної війни перевищили 1,096 млн.

Втрати ворога на 16 вересня 2025 року

особового складу – близько 1 096 430 (+910);

танків – 11 184;

бойових броньованих машин – 23 274 (+5);

артилерійських систем – 32 810 (+26);

реактивних систем залпового вогню – 1 490 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 1 217;

літаків – 422;

гелікоптерів – 341;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 59 719 (+310);

крилатих ракет – 3 718;

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 61 770 (+72);

спеціальної техніки – 3 965.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 301-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

