Держава підтримує внутрішньо переміщених осіб, для яких пошук і придбання власного житла – це складне завдання. У рамках програми єОселя передбачено допомогу, що дозволяє зменшити фінансове навантаження та зробити умови іпотеки доступнішими для ВПО.

Факти ICTV дізнавалися, що передбачає програма єОселя для ВПО та як отримати компенсацію.

єОселя для ВПО: що дає

З 10 вересня в Україні запрацював новий механізм компенсацій у межах державної програми єОселя, який спрямований на підтримку ВПО та мешканців прифронтових територій.

Відтепер держава покриватиме значну частину витрат за іпотекою, щоб зробити придбання житла більш доступним для тих, хто втратив оселю через війну.

єОселя для ВПО, скільки відсотків покриває держава:

компенсацію 70% першого внеску за іпотекою, але не більше ніж 30% від вартості житла;

відшкодування 70% щомісячних платежів протягом першого року кредитування, але не більше ніж 150 тис. грн на рік;

до 40 тис. грн для покриття супутніх витрат, пов’язаних із оформленням іпотеки, зокрема комісій, страхових внесків та інших платежів.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев підкреслив, що цей механізм має подвійний ефект, адже він допомагає людям вирішити житлову проблему та водночас стимулює розвиток будівельної галузі й суміжних сфер.

єОселя для ВПО: умови кредитування та хто має право

Право на компенсацію мають:

громадяни зі статусом ВПО;

особи, зареєстровані на прифронтових територіях, які не мають у власності житла на підконтрольній Україні території та не відчужували його протягом останніх трьох років (виняток – якщо житло залишилося на окупованій території чи у зоні бойових дій).

Умови єОселя для ВПО:

ВПО можуть отримати іпотеку під 7%;

представники пільгових категорій (військові, працівники сектору безпеки, лікарі, педагоги, науковці), зареєстровані на прифронтових територіях, мають доступ до іпотеки під 3%;

інші громадяни з прифронтових територій – під 7%.

Вимоги до житла за програмою єОселя для ВПО 2025

Максимальна вартість житла — до 2 млн грн. Але для ВПО житло повинно бути не старше 20 років.

Для громадян із прифронтових територій діють умови програми єОселя:

до 20 років – для пільгових категорій і ветеранів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій і Херсонській областях;

не старше 3 років – для об’єктів поза цими регіонами.

єОселя для ВПО: сума та порядок отримання компенсації

Для ВПЛ за програмою єОселя передбачена компенсація 70% першого внеску за іпотекою (але не більше 30% від вартості житла), відшкодування 70% щомісячних платежів протягом першого року кредитування (але не більше 150 тис. грн на рік), а також до 40 тис. грн для покриття супутніх витрат, пов’язаних з оформленням іпотеки, а саме комісій, страхових внесків та інших платежів.

Подати заявку на програму можна через застосунок Дія. Далі варто дочекатися схвалення та обрати банк-партнер.

Потім передати банку необхідні документи й заяву на отримання компенсації. Банк надсилає інформацію до Пенсійного фонду, а ПФУ перевіряє дані та підтверджує право на компенсацію.

Після цього можна оформити іпотеку з державною підтримкою. Фінансування відбуватиметься після узгодження механізму взаємодії між Пенсійним фондом і банками.

Джерело : Урядовий портал

