У Реєстрі збитків для України (RD4U) з’явилися нові категорії заяв — A2.8 Насильницьке переміщення або депортація дітей та A2.9 Насильницьке переміщення або депортація дорослих.

У RD4U відкрито нові категорії: що відомо

За словами заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, категорія A2.8 створена для заяв про випадки насильницького переміщення чи депортації дітей, що сталися після початку повномасштабного вторгнення, тобто з 24 лютого 2022 року.

Йдеться як про переміщення в межах України, зокрема на тимчасово окуповані території, так і про депортацію до РФ чи третіх країн.

— Важливо, що заяви від імені неповнолітніх можуть подати їхні батьки. Для дітей під інституційним наглядом або тих, хто перебуває під опікою, така можливість з’явиться трохи згодом через ЦНАП, — уточнила посадовиця.

Категорія A2.9 охоплює випадки примусового виселення або депортації дорослих громадян унаслідок воєнної агресії РФ.

Запуск нових категорій — частина державних зусиль із фіксації воєнних злочинів та підготовки до справедливих репарацій для всіх постраждалих.

Нагадаємо, що Реєстр збитків для України працює з травня 2023 року під егідою Ради Європи.

Міжнародний механізм компенсації шкоди, завданої агресією Росії, наразі підтримують 44 держави та країни ЄС.

