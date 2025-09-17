Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Голова Європарламенту Роберта Мецола прибула до Києва
Голова Європейського парламенту Роберта Мецола приїхала да Київа.
Про це зранку 17 вересня політикиня повідомила у соцмережі Х.
Голова Європарламенту прибула до Києва: що відомо
— Наступна зупинка: Київ, – написала Мецола у соцмережі Х, підтвердивши свій приїзд до української столиці.
Мета її візиту наразі невідома, як і тривалість перебування в Україні.
Зазвичай такі візити високопосадовців ЄС передбачають зустрічі з українським керівництвом та обговорення питань європейської інтеграції, фінансової допомоги та підтримки України.
Натомість відомо, що очікується виступ Роберти Мецоли в українському парламенті.
