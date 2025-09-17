Голова Європейського парламенту Роберта Мецола приїхала да Київа.

Про це зранку 17 вересня політикиня повідомила у соцмережі Х.

Голова Європарламенту прибула до Києва: що відомо

— Наступна зупинка: Київ, – написала Мецола у соцмережі Х, підтвердивши свій приїзд до української столиці.

Мета її візиту наразі невідома, як і тривалість перебування в Україні.

Зазвичай такі візити високопосадовців ЄС передбачають зустрічі з українським керівництвом та обговорення питань європейської інтеграції, фінансової допомоги та підтримки України.

Натомість відомо, що очікується виступ Роберти Мецоли в українському парламенті.

Фото: Роберта Мецола

