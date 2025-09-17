Мецола оголосила про відкриття постійного представництва Європарламенту в Києві
Голова Європейського парламенту Роберта Мецола оголосила про відкриття постійного представництва Європарламенту у Києві.
Про це вона заявила під час виступу у Верховній Раді, повідомляє Суспільне.
У Києві відкриють постійне представництво Європарламенту
Мецола повідомила, що наступний крок на шляху України до членства в ЄС – це відкриття переговорного “кластера основ”.
За її словами, відновлення повноважень антикорупційних органів є основою членства в Європейському Союзі.
Мецола також заявила, що невдовзі ЄС ухвалить 19-й пакет санкцій проти Росії, продовжуючи відмову від російської нафти й газу та боротьбу з тіньовим флотом.
Раніше повідомлялося, що Мецола прибула до Києва зранку 17 вересня.
Виступ у Раді став ключовою подією її візиту, під час якого і було оголошено про стратегічно важливі рішення для українсько-європейських відносин.