Міноборони ухвалило зміни, які спрощують процедури списання військового майна та порядок комплектування безпілотних апаратів і систем.

Про це у середу, 17 вересня, повідомила пресслужба відомства.

Процедуру списання військового майна спрощено: що відомо

Відтепер командири бригад отримали право самостійно списувати втрачене, пошкоджене чи знищене в боях майно за допомогою єдиного акту списання.

Нові правила діють для всіх військових частин, що ведуть бухгалтерський облік, у тому числі для тих, які не входять до складу родів військ. Це дозволяє уніфікувати процес і позбутися суперечностей у документації.

Єдиним актом можна списати будь-яке майно, крім нерухомості – будівель та споруд. Ліміт вартості майна для такого списання складає до 1,7 млн грн.

– Мінімізуємо бюрократичне навантаження на бойові підрозділи. Завдяки оновленому алгоритму списання військового майна командири зможуть самостійно затверджувати єдині акти списання. Зокрема, врегульовуються особливості списання безпілотників, боєприпасів та їх компонентів. При цьому, якщо облік ведеться в цифровому форматі, затвердження акту стає ще простішим і зручнішим, адже більше не потрібно буде вносити дані в паперові книги, – зазначив міністр оборони Денис Шмигаль.

Зміни внесені до Порядку списання військового майна у ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту (наказ №81), щоб привести його у відповідність до закону України Про правовий режим військового майна у Збройних силах України.

Окремо врегульовано порядок списання безпілотних апаратів, систем, їхніх комплектуючих і боєприпасів.

Відтепер вони списуються виключно за актом списання в результаті запуску (або запусків). Інші документи більше не потрібні.

Зокрема, за одним актом можна списати:

безпілотні апарати та системи, витрачені для ураження цілі чи використані як хибна мішень у ході бойових дій, навчань чи випробувань;

компоненти та обладнання (антени, плати, додаткові батареї тощо);

боєприпаси, вибухові матеріали та засоби підриву, використані під час запусків БпЛА.

Якщо протягом доби запускається кілька БпЛА, складається один акт списання на весь підрозділ за добу.

Його затверджує командир військової частини, у бухгалтерському обліку якої значиться майно, після погодження із забезпечувальними службами.

Погодження з посадовими особами вищого рівня більше не вимагається.

Спрощено комплектування безпілотників

Також змінено правила комплектування та розукомплектування безпілотників. Якщо раніше для цього був потрібен дозвіл Командування сил логістики, то тепер рішення ухвалюється на підставі одного акту зміни якісного стану.

Це дозволяє переобладнати будь-який БпЛА або використати саме ті комплектуючі, які потрібні підрозділу. Акт також затверджується командиром військової частини без погоджень із вищим керівництвом.

Нові правила стосуються таких категорій безпілотних систем: безпілотні авіаційні комплекси І класу, наземні роботизовані комплекси та водні (плаваючі) комплекси.

Крім того, якщо військова частина веде облік майна в інформаційно-комунікаційній системі, процес стає ще простішим: немає потреби дублювати дані у двох паперових книгах (обліку втрат і обліку нестач) та робити витяги.

Усе враховується в цифровому форматі, що значно економить час і зменшує навантаження на підрозділи.

