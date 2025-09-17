Росіяни прицільно атакують залізничну інфраструктуру України, щоб ускладнити перевезення пасажирів і вантажів, зірвати стабільну роботу транспорту та створити додатковий тиск на людей, на економіку.

Про це після нічного обстрілу України повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Кулеба про атаку на Укрзалізницю

Зараз дивляться

За словами Кулеби, в ніч проти 17 вересня ворог намагався вивести з ладу підстанції, які живлять залізничну мережу.

Він наголосив, що такі удари мають чітку мету: ускладнення перевезень пасажирів і вантажів та зрив стабільної роботи транспорту, а також – створення додаткового тиску на людей і економіку.

– У момент атаки на маршрутах перебували понад 20 пасажирських поїздів. Диспетчери Укрзалізниці зупиняли їх на безпечній відстані, а працівники були відведені в укриття. Найголовніше – серед пасажирів і залізничників немає постраждалих, – розповів міністр.

Він додав, що станом на ранок 26 поїздів слідують із затримкою понад годину. Щоб відстежити рух конкретного поїзда, він запропонував скористатись цим посиланням.

Кулеба повідомив, що для забезпечення руху Укрзалізниця вже задіяла понад 20 резервних тепловозів.

– На знеструмлених ділянках, де немає живлення приладів сигналізації та зв’язку, поїзди все одно пропускають в резервному форматі, щоб скорочувати затримки. Для міжнародних рейсів із Польщею будуть організовані пересадки до Хелма та Перемишля, щоб пасажири безпечно дісталися своїх пунктів призначення, – заявив очільник Мінрозвитку.

Він резюмував, що навіть такі масовані атаки не зупинять українські транспортні артерії та Укрзалізницю зокрема.

Джерело: Олексій Кулеба

Фото: УЗ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.