Валентина Летяк, редакторка стрічки
Втрати ворога на 17 вересня: знищено ще 1 020 окупантів і 36 артсистем
Втрати ворога на 17 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 020 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 302-гу добу повномасштабної війни сягнули 1 097 450 вбитими і пораненими.
Втрати РФ на 17 вересня 2025 року
- особового складу – близько 1 097 450 (+1020) осіб;
- танків – 11 189 (+5);
- бойових броньованих машин – 23 277 (+3);
- артилерійських систем – 32 846 (+36);
- РСЗВ – 1 490;
- засобів ППО – 1 217;
- літаків – 422;
- гелікоптерів – 341;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 60 079 (+360);
- крилатих ракет – 3 718;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 61 878 (+108);
- спеціальної техніки – 3 965.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 302-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
