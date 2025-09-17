Втрати ворога на 17 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 020 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 302-гу добу повномасштабної війни сягнули 1 097 450 вбитими і пораненими.

Втрати РФ на 17 вересня 2025 року

особового складу – близько 1 097 450 (+1020) осіб;

танків – 11 189 (+5);

бойових броньованих машин – 23 277 (+3);

артилерійських систем – 32 846 (+36);

РСЗВ – 1 490;

засобів ППО – 1 217;

літаків – 422;

гелікоптерів – 341;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 60 079 (+360);

крилатих ракет – 3 718;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 61 878 (+108);

спеціальної техніки – 3 965.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 302-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

