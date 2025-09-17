Втрати ворога на 17 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 020 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 302-гу добу повномасштабної війни сягнули 1 097 450 вбитими і пораненими.

Втрати РФ на 17 вересня 2025 року

  • особового складу – близько 1 097 450 (+1020) осіб;
  • танків – 11 189 (+5);
  • бойових броньованих машин – 23 277 (+3);
  • артилерійських систем – 32 846 (+36);
  • РСЗВ – 1 490;
  • засобів ППО – 1 217;
  • літаків – 422;
  • гелікоптерів – 341;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 60 079 (+360);
  • крилатих ракет – 3 718;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 61 878 (+108);
  • спеціальної техніки – 3 965.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 302-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Карта бойових дій на 17 вересня 2025 – ситуація на фронті
Війна в Україні

Джерело: Генштаб ЗСУ

