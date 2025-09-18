Європейський Союз затримує новий 19-й пакет санкцій проти Росії, але очікується, що його можуть представити ще до початку наступного тижня.

Про це повідомляє Politico.

19-й пакет санкцій ЄС проти РФ затримується: що відомо

Зазначається, що ще 16 вересня Єврокомісія мала представити новий, 19-й пакет санкцій, однак тиск з боку президента США Дональда Трампа, який вимагає від Європи рішучих кроків в обмін на підтримку американських економічних обмежень, створив ускладнення процесу для Брюсселя.

За словами представників Єврокомісії, варто очікувати на новий санкційний пакет у п’ятницю, 19 вересня, або в понеділок, 22 вересня.

Politico з посиланням на двох неназваних дипломатів повідомляє, що окремі чиновники мають надію, що все станеться саме 19 вересня.

Тим часом очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас запевнила журналістів, що пакет представлять найближчим часом.

– Росія випробовує Захід. Якщо Путін відчує слабкість, він продовжить наступ, тому що хоче нас перевірити. Європа повинна відповідати жорстко, – висловилась вона.

Каллас наголосила на необхідності посилення ударів по банках, енергетичних компаніях, тіньовому флоту та криптобіржах РФ.

Вона вірить, що якщо позбавити Москву засобів для ведення війни, конфлікт можна буде завершити.

Тим часом Дональд Трамп зазначає, що одна з його основних умов для підтримки європейських обмежень – відмова країн НАТО від залежності від російської нафти.

Проте для певних країн, серед яких Туреччина, яка сильно залежить від енергоресурсів РФ, це майже неможливо.

До того ж гальмують скорочення залежності від російських постачань такі країни ЄС, як Угорщина і Словаччина.

Нагадаємо, за словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, новий санкційний пакет буде спрямований проти криптобірж, банків та енергетики РФ.

Джерело : Politico

