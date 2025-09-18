78 окремий десантно-штурмовий полк 7 корпусу ДШВ ЗСУ створив унікальний засіб, який назвали FPV-качка.

Про це Фактам ICTV повідомила у пресслужбі ДШВ.

Що таке FPV-качка і як її використовують на фронті

За словами українських захисників, FPV-качка – це плавучий засіб на основі FPV-дрона, що кріпиться до притопленого серед річки троса.

Зараз дивляться

– Підрив відбувається уже за 5-10 хвилин після падіння у воду, – пояснив боєць РУБпАК (РУБпАК, – Ред.) 78 ОДШП.

Як пояснив боєць РУБпАК 78 ОДШП та один із засновників мобільної майстерні з позивним Юрист, у радіоперехопленнях військові неодноразово чули, як росіяни скаржаться, що тепер їм доводиться переправлятися через річку вплав, а головний штурмової групи противника взагалі відмовився перепливати річку та виконувати задачу в таких умовах.

Він уточнив, що з часів першого застосування FPV-качка зазнала низки змін, адже кожна бойова операція не схожа на попередню, тож необхідно постійно працювати над адаптацією технологій.

Що ще створюють у майстерні 78 полку ДШВ

Зазначається, що мобільна майстерня дронів 78 полку ДШВ виконує два глобальні завдання.

Перше – адаптація та підготовка дронів до бойового застосування.

Друге – переробка або ж виготовлення боєприпасів: для ураження та дистанційного мінування логістичних шляхів противника.

Усі майстри – в минулому залізничники, аграрії, бізнесмени чи офісні керівники відділів. Вони ніяк не були повʼязані з роботою високих технологій, однак змогли у короткі терміни набути необхідних навичок та знань.

Як мобільна майстерня переробляє та виготовляє боєприпаси

Наразі 78 ОДШП вийшов на режим майже повного самозабезпечення і має повний цикл виробництва певних специфічних боєприпасів та засобів для мінування.

– Це стосується і розробки моделей, і самостійного виготовлення деталей до виробництва елементів управління боєприпасів, зокрема елементів безпеки під час їхнього бойового застосування, – розповіли Фактам ICTV у ДШВ.

Всі виготовлені зразки проходять тестування на полігонах. І лише після підтвердження бойової ефективності та безпеки застосування їх передають бойовим екіпажем.

– Нещодавно у зоні бойових дій на напрямку бойової роботи 78 ОДШВ пересувалася чергова група ворожої піхоти. На їхньому шляху у траві лежав предмет, який мав дуже природній вигляд та зливався з довкіллям. Коли противник зачепив його, відбувся підрив, а противник був ліквідований, – наголосили бійці.

Вони пояснили, що предмет, який вибухнув, – це засіб дистанційного мінування, який уже має низку підтверджених випадків знищення противника.

Принагідно зауважимо, що підтримати 78 окремий десантно-штурмовий полк 7 корпусу ДШВ можна на сайті Всеукраїнської платформи Друзі ДШВ.

Джерело: 78 ОДШВ

Фото: 78 ОДШВ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.