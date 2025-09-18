Україна та Польща домовилися створити спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Польща та Україна створять спільну групу з БпЛА

Міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем. До її складу увійдуть представники українських та польських збройних сил.

– Сьогодні ми домовились про низку важливих кроків. Перше – це створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил, – повідомив Шмигаль під час пресконференції з польським колегою у Києві.

Він зазначив, що ця група стане платформою для координації і розробки спільних ініціатив.

– Ми будемо інтегрувати новітні технології захисту та ініціювати нові проєкти, які мають посилити захист наших людей і нашої критичної інфраструктури, – сказав міністр оборони.

Шмигаль наголосив, що центральним елементом цієї спільної оперативної групи будуть програми спільного навчання.

– …Які, я впевнений, посилять нашу спроможність протистояти спільному ворогу”, – додав Шмигаль.

Як повідомив Владислав Косіняк-Камиш, впровадження отриманих в Україні знань є ключовим для трансформації Збройних сил Польщі та НАТО в цілому.

Нагадаємо, що сьогодні вранці до України із незапланованим візитом прибув Владислав Косиняк-Камиш. Він зустрівся зі Шмигалем та відвідав польський військовий цвинтар у Биківні під Києвом.

