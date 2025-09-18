Польща та Україна створять спільну групу з БпЛА: що відомо
Україна та Польща домовилися створити спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
Міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем. До її складу увійдуть представники українських та польських збройних сил.
– Сьогодні ми домовились про низку важливих кроків. Перше – це створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил, – повідомив Шмигаль під час пресконференції з польським колегою у Києві.
Він зазначив, що ця група стане платформою для координації і розробки спільних ініціатив.
– Ми будемо інтегрувати новітні технології захисту та ініціювати нові проєкти, які мають посилити захист наших людей і нашої критичної інфраструктури, – сказав міністр оборони.
Шмигаль наголосив, що центральним елементом цієї спільної оперативної групи будуть програми спільного навчання.
– …Які, я впевнений, посилять нашу спроможність протистояти спільному ворогу”, – додав Шмигаль.
Як повідомив Владислав Косіняк-Камиш, впровадження отриманих в Україні знань є ключовим для трансформації Збройних сил Польщі та НАТО в цілому.
Нагадаємо, що сьогодні вранці до України із незапланованим візитом прибув Владислав Косиняк-Камиш. Він зустрівся зі Шмигалем та відвідав польський військовий цвинтар у Биківні під Києвом.